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  4. Soba evi küle çevirdi! Anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

Soba evi küle çevirdi! Anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

24.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan anne ve 3 çocuğu canlarını zor kurtardı. Fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı.

Soba evi küle çevirdi! Anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

Yangın Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi.

SOBADAN YANGIN ÇIKTI

İddiaya göre, evde yanan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede yangın binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne S.A. ile 3 çocuğu kendilerini dışarı zor attı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen yangını söndürdü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Ev kullanılmaz hale geldi. Anne ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Dumanlardan etkilenen anne yere yığılınca yardımına itfaiye ve polis ekipleri yetişti. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan S.A. hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)

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yangın polis Bursa İnegöl

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