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  4. Soba faciası! Adnan hayatını kaybetti, anne ve babası ile ablasının tedavisi sürüyor

Soba faciası! Adnan hayatını kaybetti, anne ve babası ile ablasının tedavisi sürüyor

19.03.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde Çamardı'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur hayatını kaybetti, anne ve babası ile ablası hastanede tedaviye alındı.

Soba faciası! Adnan hayatını kaybetti, anne ve babası ile ablasının tedavisi sürüyor

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Uğur (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Uğur çifti ile kızları Gamze'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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