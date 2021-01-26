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Soba faciasının ardından dram çıktı

26.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden kardeşlerin acı hikayesi ortaya çıktı.Geçtiğimiz günlerde Kayalık Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde yaşayan Yıldırım Ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti.

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden kardeşlerin acı hikayesi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Kayalık Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde yaşayan Yıldırım Ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Sabah saatlerinde 3 çocuğunun ve eşinin zehirlendiğini fark eden baba Rıfat Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istemişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Meliha Yıldırım ile çocukları T.Y.’nin (5) hayatta olduğunu, Dilan Yıldırım (16) ve Muttalip Yıldırım’ın (11) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Anne Meliha Yıldırım ve 5 yaşındaki T.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış olay yerinde hayatını kaybeden Dilan ve Muttalip Yıldırım’ın cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna alınmıştı.
11 yaşındaki kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğrencisi Dilan Yıldırım’ın, yaşanan feci olay öncesi okul idaresi tarafından kendisine tablet verileceğini duyarak büyük bir heyecan yaşadığı ve olayın yaşandığı gün ise tabletine kavuştuğu öğrenildi. Olay günü tabletini teslim alan Dilan Yıldırım’ın daha tabletini kullanamadan gece saatlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Kızı Dilan’ın büyük bir heyecanla beklediği tabletini kullanamadan hayatını kaybettiğini söyleyen baba Rıfat Yıldırım, “Ben olay esnasında diğer odada yatıyordum. Sabah kalktığımda hanımım ve oğlum baygın yatıyordu. Bir kızım bir de küçük çocuğum vefat etmişti. O telaş ile hemen ilk yardımdan yardım istedim. İki çocuğum hayatını kaybetti. Zor bir durum, imtihan dünyasıdır. Bizim buna sabretmemiz gerekiyor. Evet Dilan’ın bir tableti vardı, tableti okuldan göndermişlerdi. Dilan’a da bu tablet çıkmıştı ama kendisi vefat etti. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Evet kullanamadı, tableti kullanamadı. Tabi tablet kendisine çıkınca büyük bir sevinç yaşamıştı, sevinci de kendisiyle kalıp gitti ve vefat etti maalesef” dedi.
Yeğeninin oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu belirten amca Orhan Yıldırım ise “Yeğenim çok çalışkan bir çocuktu. Ölmeden 2-3 gün öncesi devlet büyüklerimiz tablet verdiler Allah kendilerinden razı olsun. Acımız büyük Allah herkesten razı olsun. Çok hevesliydi, çok çalışkandı, çok zeki bir çocuktu. Okumaya da çok hevesli bir çocuktu. Tablet kendisine çıkınca mutlu oldu, çalışkan bir çocuktu Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.
Bugüne kadar kendi evinden başka bir yerde kalmayan 12 yaşındaki Mustafa Yıldırım’ın ise olay gecesi anneannesine giderek orada kaldığı öğrenildi.

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