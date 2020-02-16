HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet! İfadesi ortaya çıktı

Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet! İfadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bursa’da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldüren ve kamyonetini, telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet! İfadesi ortaya çıktı

2018 yılının Mart ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir lokantada garsonluk yapan, 7 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası İmam Alp (50), arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan’ı (37), sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp ile soba için 50 liraya anlaştığı Dalhan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İmam Alp, soba kapağı ile Dalhan’ın başına defalarca vurdu. Ardından da Dalhan’ın başını duvara çarptı. Dalhan olay yerinde öldü. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, eve gelip cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmam Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ VERDİĞİNİ HİSSETTİM VE SİNİRLENDİM"

İmam Alp hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmek’ suçundan müebbet ve ’yağma’ suçundan da hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada son sözü sorulan İmam Alp, "’Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun?’ diye sorular sordu. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Ölümüne neden olduğumdan dolayı pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İmam Alp’e ’kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’yağma’ suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Bir gecede hayatım değişti''Bir gecede hayatım değişti'
Sığırcık kuşlarının dansı büyülediSığırcık kuşlarının dansı büyüledi
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa hurdacı cinayeti

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Evinden PKK'lı terörist çıkan HDP'li vekil hakkında flaş karar

Evinden PKK'lı terörist çıkan HDP'li vekil hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

Gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı evlerin boyuna yaklaştı

Drone ile görüntülendi! Evlerin boyuna yaklaştı

İstanbul'da sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Burdur Gölü alarm veriyor

'Kuruyup gittiğine seyirci kalmayalım'

Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç! Aracında bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.