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Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığın müebbeti istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:33 | Son Güncelleme

Bursa’da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldürdüğü iddia edilen İmam Alp’in yargılanmasına devam edildi.

Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığın müebbeti istendi

Bursa’da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldürdüğü iddia edilen İmam Alp’in yargılanmasına devam edildi. Mütalaa veren savcı, tutuklu sanık Alp hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu ve hırsızlık suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istedi. Mahkeme, duruşmayı karar için erteledi.
Edinilen bilgiye göre, olay, 2018 yılının Mart ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan, 7 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası İmam Alp (50), arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan’ı (37), sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp ile soba için 50 liraya anlaştığı Dalhan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İmam Alp, soba kapağı ile Dalhan’ın başına defalarca vurdu. Ardından da Dalhan’ın başını duvara çarptı. Dalhan olay yerinde öldü. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, eve gelip cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmam Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İmam Alp hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası ve maktul Erdem Dalhan’ın üzerindeki parayı aldığı suçlamasını hırsızlık olarak değerlendirerek TCK 142/2 a-h maddeleri gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Alp, Erdem Dalhan’ın kendisine, "Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun" diye sorular sorduğunu belirterek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Cinayet işlemişim. Pişmanım" diyerek savunmasını tekrarladı. Sanık avukatı, savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, davayı karar için erteledi.

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