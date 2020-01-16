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  4. Soba kullanımı konusunda 'zehirlenme' uyarısı

Soba kullanımı konusunda 'zehirlenme' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de 13 yaşındaki Seda Kesikbaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 13 yaşındaki Seda Kesikbaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale Şube Müdürü İsa Bay, soba borularının uzunluğunun en fazla 3 metre olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar duman ısısından yararlanmak için soba borularını evin içerisinde dolaştırmaya çalışıyorlar. Bu durumda sobanın karbonmonoksit ve karbondioksit çıkarma olasılığını yükseltir. Bu tehlikeli bir durumdur, bu konuda dikkat edilmeli" dedi.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103 Sokak'taki müstakil evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seda Kesikbaş, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Kesikbaş'ın karbonmonoksit gazından etkilenen ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Sude ve Sena Kesikbaş'a hiberbarik odasında vücutlarındaki karbonmonoksit gazının atılması için basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
'KARBONMONOKSİT SEVİYESİ NORMALİN 2 KAT ÜZERİNDE'
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Evde yapılan ölçümlerde, karbonmonoksit seviyesinin normalin 2 kat üzerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca evdeki soba borularının bir odadan diğerine uzatıldığı ve uzunluğunun yaklaşık 5 metre olduğu tespit edildi.
Soba kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale Şube Müdürü İsa Bay, evde bulunan soba borusunun uzunluğu nedeniyle karbonmonoksit gazının sızmış olabileceğini belirterek, "Sobanın tahliye borularının en azla 3 metre uzunluğunda olması gerekiyor. Evlerde kalite standartlarına uygun soba ve malzeme kullanılmalı. Kaliteli yakıt tercih etmeli. Sobaların dizaynı da hava sirkülasyonuna uygun olmalı. Boru ve baca mesafelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Borularda hava alacak delikler bulunmamalı, sık sık kontrol edilmeli. Vatandaşlar duman ısısından yararlanmak için soba borularını evin içerisinde dolaştırmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir kullanım şekli değil. Bu durumda hava sirkülasyonu zor olacağı için sobanın karbonmonoksit ve karbondioksit çıkarma olasılığını yükseltir. Bu tehlikeli bir durumdur, bu konuda dikkat edilmeli. Biz bunu tasvip etmiyoruz, vatandaşlarımız bunu yapmasınlar" dedi.
TAKDİR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ
Öte yandan Seda Kesikbaş'ın hayatını kaybetmesi, eğitim gördüğü Hayırseverler Ortaokulu'nda büyük üzüntü yarattı. 6'ncı sınıf öğrencisi Kesikbaş'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri acı haberin ardından hüzne boğuldu. Karne almasına 2 gün kala yaşamını yitiren Kesikbaş'ın derslerinde başarılı olduğu, takdir belgesi almaya hak kazandığı öğrenildi.
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