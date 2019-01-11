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Soba kurbanı çift toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Türkan (45) ve Celal Aksu (56) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soba kurbanı çift toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Türkan (45) ve Celal Aksu (56) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Ağa Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Aksu ailesinden dün haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis de itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye erleri eve balkondan girerek kapıyı açtı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin cansız bedenlerini buldu. Karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen çiftin baygın haldeki çocukları Habibe ve Nebile Aksu ise hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Aksu çifti ise bugün Ağa Mahallesi Hazreti Hüseyin Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.

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Soba kurbanı çift toprağa verildiSoba kurbanı çift toprağa verildiSoba kurbanı çift toprağa verildi

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