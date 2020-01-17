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  4. Soba kurbanı Seda'nın babası: Zehirlenmeyi baş ağrısı sanıp uyumuşlar

Soba kurbanı Seda'nın babası: Zehirlenmeyi baş ağrısı sanıp uyumuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki kızı Seda'yı kaybeden, 2 kızı da hastanede tedaviye alınan Hüsamettin Kesikbaş, "İçimiz yanıyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki kızı Seda'yı kaybeden, 2 kızı da hastanede tedaviye alınan Hüsamettin Kesikbaş, "İçimiz yanıyor. Allah hiçbir anneye babaya evlat acısı vermesin. Gazdan etkilenen küçük kızım Sena salona kadar emeklemiş. 'Abla, başım çok ağrıyor' demiş. O da 'Benim de ağrıyor uyuyalım da geçsin' demiş ve yatıp uyumuşlar. Kızlarımdan 2'sini kurtardık. Diğerini ise kurtaramadık. Kızım sağ olsaydı, bugün karne alacaktı" dedi.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan müstakil evde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Hayırseverler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Kesikbaş'ın karbon monoksit gazından etkilenen ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Sude ve Sena Kesikbaş'a hiberbarik odasında vücutlarındaki karbon monoksit gazının atılması için basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Seda Kesikbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından dün ikindide Servergazi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'DAYANILACAK BİR ACI DEĞİL'
Baba Hüsamettin Kesikbaş, sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle bir kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden kızları Sude ve Sena'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten baba Kesikbaş, "Dayanılacak bir acı değil. İçimiz yanıyor. Allah'ım diğer iki yavrumuzu bize bağışladı. Onun sevinci de var. Kızlarımın durumu iyiye gidiyor. Allah hiçbir anneye, babaya evlat acısı vermesin. Çocuklarıma bakabilmem için ayakta kalmaya çalışacağım. Devlet büyüklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Tanımadığım insanlar bile arayıp, baş sağlığı diledi. Demek ki yalnız değilmişiz bu ülkede" dedi.
8 yıldır aynı evde yaşadıklarını ve aynı sobayı kullandıklarını belirten Kesikbaş, "3 gündür kızlarım çok hastaydı. Gripten dolayı 3 gün rapor verdiler. Akşam acı haberi aldım. Sobadan çıkan gaz onları gafil avlamış. Gazdan etkilenen küçük kızım Sena salona kadar emeklemiş. 'Abla başım çok ağrıyor' demiş. O da 'Benim de ağrıyor uyuyalım da geçsin' demiş ve yatıp uyumuşlar. Kızlarımdan 2'sini kurtardık. Diğerini ise kurtaramadık. Kızım sağ olsaydı, bugün karne alacaktı. İkizi Sude'nin karnesini okul müdürü hastaneye getirdi. Sude kardeşini soruyor. Biz de 'Başka hastanede' dedik. Hayatını kaybettiğini söyleyemedik. 'Baba telefon et konuşalım' diyor. Cevap veremiyoruz" diye konuştu.
Hüsamettin Kesikbaş, karbon monoksit gazı zehirlenmelerini daha önceden televizyonlarda izlediklerini ancak kendi başlarına da geldiğini belirterek, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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