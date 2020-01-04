Soba patladı, ev küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sobanın patlaması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi Işık Sokak’ta Suriyeli ailelerinin kaldığı 2 katlı evde iddiaya göre yanan soba patladı. Patlamayla birlikte ev alev almaya başladı. Kısa sürede alevler tüm evi sararken olay yerinden geçen polis ekipleri içeridekileri talihliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın sonucu ev ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak kül oldu.

Öte yandan Suriyeli ailelerinin yardımına komşuları yetişti. Gözyaşlarına boğulan aileyi yine komşuları sakinleştirme çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

