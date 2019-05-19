Soba ve valiz içinde 11 kilo esrar bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, bir evin bodrum katında yaptığı aramada soba ve valiz içinde 11 kilo 282 gram esrar buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuştrucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, bodrum katta yaptığı aradama soba ve valiz içine gizlenmiş paketler halinde 11 kilo 282 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Enes A. (34) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Enes A. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

