Soba yakanlar dikkat

Lodos nedeniyle (karbonmonoksit) baca gazı zehirlenmelerinin yaşanmaması ve vatandaşların zarar görmemesi için Tekirdağ Valiliğinden uyarı yapıldı. Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere kış aylarının başlaması sebebiyle Ülkemizde lodosun estiği günlerde her yıl binlerce insanımız ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmektedir. Vatandaşımızın bu araçlar ile yanlış bilgileri, kullanım hataları ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olacağı düşünülerek, özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak bu konuda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan “lodos” nedeniyle her yıl onlarca özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her türlü soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir” denildi.

Soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kurallar

Yapılan yazılı açıklamanın devamında, Soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kurallara da değinilerek, “Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı, aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli, Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktası 1 metreden daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı, Binaların Yangından Korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmaması da açıklanırken, "Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlaka surette söndürülmelidir. Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir. Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşmayınız ve bu gibi durumları 186 no’lu telefondan Elektrik Arıza Servisi’ne bildirilmelidir. Çökme veya yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 110 no’lu telefondan itfaiye servisi aranmalıdır. Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 no’lu telefondan acil yardım servisi aranmalıdır. Doğalgaz Arıza Servisi aranmalıdır” denildi.

