HABER

Soba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına döktüğü yanıcı maddenin parlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Özel (51), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Soba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadı

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına döktüğü yanıcı maddenin parlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Özel (51), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 15 Mart'ta Nizip Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ahmet Özel, iş yerinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması ile Özel ve yanında bulunan Mahmut Türkmen'in kıyafetleri tutuştu. İş yeri sahibi Mustafa Türkmen hortumla su tutarak oğlu Mahmut Türkmen ve Ahmet Özel'i kurtarmaya çalıştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Özel ve Türkmen olay yerine çağrılan ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mahmut Türkmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, yanık ünitesinde tedavi gören Ahmet Özel ise bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Özel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Nizip'te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, Ahmet Özel'in öldüğü Mahmut Türkmen'in de yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özel'in sobanın parlamasıyla kıyafetlerinin tutuştuğu ve kendisini dışarı attığı görülüyor. Hemen ardından iş yeri sahibi Mustafa Türkmen'in oğlu ve Özel'i saran alevleri söndürmeye çalışması da görüntülerde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Soba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadıSoba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadı

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Narkotik köpeği ’Kama’ toprak altındaki uyuşturucuyu bulduNarkotik köpeği ’Kama’ toprak altındaki uyuşturucuyu buldu
Mardin’de cephanelik ele geçirilen operasyonda 1 tutuklamaMardin’de cephanelik ele geçirilen operasyonda 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.