Soba yakmak isterken düşürdüğü kağıt, evi yaktı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da evinde soba yakmak isteyen parkinson hastası Ali Babur'un (68) elinden düşürdüğü yanan kağıt parçaları, yangın çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Ali Babur ve aynı yaştaki eşi Gülendam Babur, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6823 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Parkinson hastası Ali Babur, sabah uyandıktan sonra ısınmak için kağıt parçalarıyla sobayı yakmak istedi. Babur, çakmakla yaktığı kağıt parçasını sobaya atarken yakınındaki koltuğun üzerine düşürdü. Koltuk alev aldı, yangın kısa sürede odayı sardı. Olay sırasında mutfakta bulunan Ali Babur'un eşi Gülendam Babur, durumu fark edip komşularından yardım istedi. Komşular itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırıp, çifti evden çıkardı.

Dumandan etkilenen Babur çifti, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevleri söndürdü. Yangında evin bir odası kullanılmaz hale geldi.

Yangının nasıl çıktığını anlatan Gülendam Babur, ''Ben mutfağa gitmiştim, eşim de yatıyordu. Kalkmış, tutuşturduğu kağıtlarla sobayı yakmak isterken, kağıdı koltukların üzerine düşürmüş" dedi.

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