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Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 03:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir evde sobanın parlamasıyla meydana gelen yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, yangın Gündoğdu Mahallesi Ayan Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Eskişehir’de, bir evde sobanın parlamasıyla meydana gelen yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, yangın Gündoğdu Mahallesi Ayan Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında evin bir odasında yanan soba iddialara göre birden parladı. Parlamanın etkisiyle odada yangın çıktı. Kısa sürede alevler önce sobanın bulunduğu odayı ardından diğer odaları etkisi altına almaya başladı. Bu esnada ikametten çıkan yoğun dumanı fark eden mahalleli durumu Eskişehir İtfaiyesi ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, önce içeride mahsur kalan baba Hikmet Ü., anne Hacer Ü. ve çiftin oğulları Emre Ü.’yü evden çıkardı. Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahalenin akabinde şahısları Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü. Daha sonra itfaiye ekipleri sobanın bulunduğu odayı ve alevlerin sıçradığı diğer odalara tazyikli su ile müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ardından yangının tekrarlanma ihtimaline karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan dumandan etkilenen ailenin hayati tehlikeleri bulunmazken, alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu

Soba yangını bir aileyi neredeyse yok ediyordu
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