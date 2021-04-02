HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soba yangını evi küle çevirdi

Soba yangını evi küle çevirdi

02.04.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 2 katlı evde çıkan soba yangını evi kullanılamaz hale getirdi.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sütözü Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

1/

Samsun’da 2 katlı evde çıkan soba yangını evi kullanılamaz hale getirdi.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sütözü Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Karaaslan’a ait 2 katlı evde yanan sobadan sıçrayan ateş parçası kısa sürede evdeki eşyaları yaktı. Yangını fark eden 84 yaşındaki Ahmet Karaaslan durumu 112’ye ihbar etti.

Evi ve malları kül oldu
Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ev sahibi Ahmet Karaaslan ve eşi Şefike Karaaslan’a sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangın soğutma çalışmalarının ardından yapılan inceleme sonucunda yangının sobadan kaynaklandığı tespit edildi. 2 katlı evin tamamını saran alevler evdeki tüm eşyaları ve 2 adet motosikleti de küle çevirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesiMarmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs olayları nasıl başladı?

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü ve nasıl başladı?

Maltepe'de ceza kesilen minibüs şoförü ''Artık kaldıramıyorum'' diyerek aracını bırakıp uzaklaştı

Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı

Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

Otomobil 100 metreden denize uçtu! Kayıp kişiyi bulmak için denizden, havadan ve karadan çalışma başlatıldı

Denize uçan araçtaki kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.