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Soba zehirlenmesi uyarısı yapan polise şaşırtan cevap: 10 yıldır kullanıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 10:27 | Son Güncelleme

Adana polisi, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için mahallelerde vatandaşlara uyarılar yaparken, bacası olmadığı için birden fazla soba borusunu dama kadar uzatan kadının "10 yıldır kullanıyoruz bir tehlikesini görmedik" cevabı ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı olarak bazı vatandaşların hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Toplum Destekli Şubesinde görevli 10 polis, müstakil evlerin yoğunlukta olduğu soba kullanımının fazla olduğu mahallelere giderek evlerin zilini tek tek çalıp uyardı. Polisler, vatandaşlara özellikle her yıl sobalar kurulmadan önce bacaların temizlenmesi gerektiğini, kömür kullanılıyorsa özellikle rüzgarlı günlerde yatmadan önce sobaya kömür atılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sobadan kovayı çıkardıktan sonra bu kovayı ev sıcak kalsın diye kapalı bir odaya koymamaları gerektiği, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin olduğu konusunda da uyardı. Vatandaşlar polisin kendilerini düşünerek kapı kapı gezip uyarmasının çok olumlu olduğunu belirtirken, bir vatandaş, "Polisin bizi düşünmesi beni çok duygulandırdı. Onların söylediklerini mutlaka yapacağız" dedi.

"BACA YOK, 10 BORU KULLANMIŞ"

Bu arada iki katlı bir evin birinci kat duvarından çıkıp dama kadar uzanan soba boruları polisin dikkatini çekti. Polis, eve yaklaştığında birinci katın duvarının delinerek oradan çıkan 10 soba borusunun dama kadar gittiğini gördü. Polisler ev sahibine bu durumun tehlikeli olduğunu söyledi. Ancak ev sahibi kadın, baca olmadığı için böyle bir yöntem kullanıldığını söyledi. Polis, ev sahibine özellikle rüzgarlı günlerde çok boru olduğu için dumanın ters dönüp eve gidebileceğini, bu nedenle de zehirlenme olabileceğini söyledi. Ev sahibinin ise "10 yıldır kullanıyoruz, bir tehlikesini görmedik" demesi polisi şaşkına çevirdi. Polis, bu durumun çok tehlikeli olduğunu, bir an önce düzeltilmesi gerektiği uyarasını yaparak evden ayrıldı.
Polis soba kullanılan tüm evleri tek tek dolaşarak, kış bitmeden hepsini uyaracak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana soba zehirlenmesi

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