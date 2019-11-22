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Sobacılık mesleği zamana direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

Erzurum’da yaşayan Bahri Hanılçi, çırak olarak başladığı soba imalatı ve tamiratı mesleğini 43 yıldır sürdürüyor.

Erzurum’da yaşayan Bahri Hanılçi, çırak olarak başladığı soba imalatı ve tamiratı mesleğini 43 yıldır sürdürüyor. Dayı mesleği olarak bu işi yaptığını belirten Bahri Hanılçi, sobacılığın zamana ve teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.
Eskilerin rağbet gören el sanatı sobacılık mesleği, teknolojiyle mücadelesini kaybediyor. Havaların soğuduğu bu günlerde Erzurum’da sobacılık mesleği yapan sanatkarların bulunduğu Kavaflar çarşısı unutulmaya yüz tuttu. Yaklaşık 43 yıldır sobacılık mesleği yapan 65 yaşındaki Bahri Hanılçi, sobacılık mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü ve son zamanlarda da talebin azaldığını söyledi.
Bu mesleğin dayıdan kalan bir meslek olduğunu ifade eden Bahri Hanılçi, “Mesleğe öğrenciydim, rahmetli babam abime dükkan açmıştı, ben de o zaman tek dersten kalmıştım babam da bana kızdı. Abim de okuması şart değil gelsin yanımda çalışsın dedi. Öyle 76 yıllarında başladım. Dayım sobacıydı abim dayımdan öğrendi, ben de abimden dayı mesleği olarak devam ediyoruz” dedi.
Sobacılık mesleğinin adeta unutulmaya yüz tuttuğunu kaydeden, “Bu takımlarla 2 tane kalfa, 3-4 tane çırak, 1-2 tane usta çalışabiliyordu ve evlerini geçindirebiliyordu. Ama şimdi teknoloji geliştiğinden dolayı biz de bu teknolojiye ayak uyduramadığımızdan dolayı şu anda sönmek üzere. Talep az oluyor, doğalgaz geldi, teknoloji gelişti sobacılık artık hemen hemen bitmek üzere, köylerde çok az var onun dışında pek kullanan yok artık. Eski değerini kaybetti artık” şeklinde konuştu.

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