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Sobacılıkla geçen bir ömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Van'da 76 yaşındaki Nihat Atacan, ilerleyen yaşına rağmen yarım asrı aşkın süredir yaptığı sobaları kışın çetin geçtiği doğu illerine gönderiyor - Soba ustası Atacan: - "Hem üzerinde yemek pişirilmesi hem de su kaynatılması dolayısıyla bizim sobaları tercih ediyorlar. Ürettiğimiz sobaları Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illerin özellikle kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza satıyoruz" - Çırak Sezer Ağlı: - "Ustamız uzun yıllardır bu mesleği yaşatıyor. Mesleğin kaybolmaması için artık bizlerin çalışması lazım"

MESUT VAROL - Van'da 76 yaşındaki Nihat Atacan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatarak, ürettiği sobaları kışın çetin geçtiği Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illere satıyor.

Çırak olarak başladığı sobacılıkta yarım asrı aşkın süredir ter döken Atacan, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.

Tüm zorluklara ve ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan soba ustası Atacan, ürettiği başta soba olmak üzere semaver ve mangalları Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illere satıyor.

Mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için de çaba sarf eden Atacan, işsiz gençleri yetiştirerek altın bilezik sahibi olmalarını sağlıyor.

Van'da Sobacılar Çarşısı'nda mesleğini sürdüren Atacan, 59 yıldır çalıştığı atölyede başta soba olmak üzere semaver ve mangal imalatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Mesleği boyunca birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Atacan, sobaya rağbetin azalmasıyla yetişen bazı kalifiye elemanlarının da başka işlere yöneltmek zoruna kaldığını belirtti.

- Ürettiği sobaları doğudaki illerde satıyor

Önceki yıllarda soba imalatını tamamen el emeği ile yaptıklarını aktaran Atacan, "Eskiden her şeyi elle ve insan gücüyle yapıyorduk. Soba imalatında kullanılan sac, elektrik yoktu. Şimdi her şey elektrikli makinelerle yapılmakta. Her işlemin ayrı makinesi var." dedi.

Atacan, sacı işledikten sonra desen vererek sobaya dönüştürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında daha çok semaver ve mangal üretiyoruz. Kış mevsimi yaklaştığında da soba imalatı yapıyoruz. Burada birçok çeşit soba üretiyoruz. Vatandaş pahalı olması nedeniyle turbo soba alamıyor. Hem üzerinde yemek pişirilmesi hem de su kaynatılması nedeniyle bizim sobaları tercih ediyorlar. Ürettiğimiz sobaları Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illerin özellikle kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza satıyoruz."

- "İşleyen demir pas tutmaz"

Sobacılık mesleğini yapanların azaldığını ama asla yok olmayacağını anlatan Atacan, şunları kaydetti:

"Bu meslek kaybolmaz çünkü yerine havalandırma ve baca sistemleri geldi. Biz de ona göre çırak yetiştiriyoruz. Yetiştiğimiz bazı çıraklar kendi atölyelerini kurdu. Ben de mesleğimi ilerletmek için çalışıyorum. İşimi temiz ve sağlam yapıyorum. Vatandaş da bizden çok memnun. Yaşım elverdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Bu yaşıma kadar çalışmayı da spora borçluyum. Hem spor yapıyorum hem çalışıyorum. İşleyen demir pas tutmaz, her daim tertemiz olur. Çalışmaya devam ederek, gençleri yetiştireceğiz."

Çırak Sezer Ağlı da dört yıldır sobacılık mesleğini öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Ustamız uzun yıllardır bu mesleği yaşatıyor. Mesleğin kaybolmaması için artık bizlerin çalışması lazım. Çok zor bir iş ama bu mesleği sonuna kadar sürdürmek lazım. Bu nedenle gençlere burada meslek öğrenmeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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soba teknoloji usta üretim Van

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