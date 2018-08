Sobacılıkla geçen bir ömür

Önceki yıllarda soba imalatını tamamen el emeği ile yaptıklarını aktaran Atacan, "Eskiden her şeyi elle ve insan gücüyle yapıyorduk. Soba imalatında kullanılan sac, elektrik yoktu. Şimdi her şey elektrikli makinelerle yapılmakta. Her işlemin ayrı makinesi var." dedi.

Atacan, sacı işledikten sonra desen vererek sobaya dönüştürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında daha çok semaver ve mangal üretiyoruz. Kış mevsimi yaklaştığında da soba imalatı yapıyoruz. Burada birçok çeşit soba üretiyoruz. Vatandaş pahalı olması nedeniyle turbo soba alamıyor. Hem üzerinde yemek pişirilmesi hem de su kaynatılması nedeniyle bizim sobaları tercih ediyorlar. Ürettiğimiz sobaları Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illerin özellikle kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza satıyoruz."

- "İşleyen demir pas tutmaz"

Sobacılık mesleğini yapanların azaldığını ama asla yok olmayacağını anlatan Atacan, şunları kaydetti:

"Bu meslek kaybolmaz çünkü yerine havalandırma ve baca sistemleri geldi. Biz de ona göre çırak yetiştiriyoruz. Yetiştiğimiz bazı çıraklar kendi atölyelerini kurdu. Ben de mesleğimi ilerletmek için çalışıyorum. İşimi temiz ve sağlam yapıyorum. Vatandaş da bizden çok memnun. Yaşım elverdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Bu yaşıma kadar çalışmayı da spora borçluyum. Hem spor yapıyorum hem çalışıyorum. İşleyen demir pas tutmaz, her daim tertemiz olur. Çalışmaya devam ederek, gençleri yetiştireceğiz."

Çırak Sezer Ağlı da dört yıldır sobacılık mesleğini öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Ustamız uzun yıllardır bu mesleği yaşatıyor. Mesleğin kaybolmaması için artık bizlerin çalışması lazım. Çok zor bir iş ama bu mesleği sonuna kadar sürdürmek lazım. Bu nedenle gençlere burada meslek öğrenmeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.