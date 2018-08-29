Sobacılıkla geçen bir ömür

MESUT VAROL - Van'da 76 yaşındaki Nihat Atacan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatarak, ürettiği sobaları kışın çetin geçtiği Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illere satıyor.

Çırak olarak başladığı sobacılıkta yarım asrı aşkın süredir ter döken Atacan, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.

Tüm zorluklara ve ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan soba ustası Atacan, ürettiği başta soba olmak üzere semaver ve mangalları Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars gibi illere satıyor.

Mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için de çaba sarf eden Atacan, işsiz gençleri yetiştirerek altın bilezik sahibi olmalarını sağlıyor.

Van'da Sobacılar Çarşısı'nda mesleğini sürdüren Atacan, 59 yıldır çalıştığı atölyede başta soba olmak üzere semaver ve mangal imalatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Mesleği boyunca birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Atacan, sobaya rağbetin azalmasıyla yetişen bazı kalifiye elemanlarının da başka işlere yöneltmek zoruna kaldığını belirtti.

- Ürettiği sobaları doğudaki illerde satıyor