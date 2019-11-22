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Sobadan çıkan kıvılcım evi küle döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde ikisi engelli 4 kişinin ikamet ettiği 2 katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde ikisi engelli 4 kişinin ikamet ettiği 2 katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan 2 engelli kardeş komşuların yardımıyla kurtarılırken, bir kişi de çatıdan düşen kiremidin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yangın, Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı merkez Yıldız Mahallesinde 66 yaşındaki Ramazan Kat’a ait evde çıktı. Saat 09.45 sıralarında sobadan çıkan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi yandaki evde oturan Ramazan Kat’ın damadı Osman Tokkaş (43) yaptı. Yangına müdahale eden Osman Tokkaş çatıdan düşen kiremidin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Evde bulunan engelli kardeşler Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı’yı (41) ise alevlerin arasından komşuları kurtardı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde büyük maddi hasar meydana gelirken, ev sahipleri yanan evlerinin söndürülme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Büyük korku yaşanan aileyi komşuları teselli ederken, Selendi Jandarma Komutanlığı yangınla ilgili inceleme başlattı.

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