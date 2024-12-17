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  4. Sobadan çıkan yangın bir anda tüm evi sardı... Korkunç olayda yaşlı çift canını zar zor kurtarırken emekleri kül oldu! Valilik konuyla alakalı yardım çağrısında bulundu

Sobadan çıkan yangın bir anda tüm evi sardı... Korkunç olayda yaşlı çift canını zar zor kurtarırken emekleri kül oldu! Valilik konuyla alakalı yardım çağrısında bulundu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 11:07
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Amasya'nın Albayrak köyünde yangın, yaşlı çiftin 40 yıllık emeklerini kül etti! Ali ve Atike Karaca, evlerinde çıkan yangında her şeylerini kaybetti. Bedensel engelli olan Ali Karaca, "Sadece sırtımdaki ceket kaldı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sobadan çıkan yangın bir anda tüm evi sardı... Korkunç olayda yaşlı çift canını zar zor kurtarırken emekleri kül oldu! Valilik konuyla alakalı yardım çağrısında bulundu

Amasya'nın Albayrak köyünde evlerinde yangın çıkan yaşlı çiftin bütün eşyaları kül oldu. Kış günü evsiz kalan yaşlı çift, komşularına sığındı. "Kaderde bu da varmış" sözleriyle canlarını kurtardıklarına şükreden Ali Karaca gözyaşlarını tutamayarak, "Her şeyimiz kül oldu, sadece sırtımdaki ceket kaldı" dedi.

BACADAN ÇIKTI BÜTÜN EVİ SARDI

İl merkezine 55 kilometre mesafedeki köyde evin bacasından çıkan yangın kısa sürede bütün odaları sardı. O esnada şans eseri evin dışında olan çift bir anda kabus yaşadı. Koltuk değneklerinin yardımıyla yürüyebilen bedensel engelli Ali Karaca ve eşi Atike Karaca (68), yangını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye harabe haline gelen ev ve küle dönen eşyalar kaldı.

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"HER ŞEYİMİZ YANDI KÜL OLDU, SADECE SIRTIMDAKİ CEKET KALDI"

Çamaşır makinesini henüz 2 ay önce taksitle aldıklarını belirten 3 çocuk sahibi Ali Karaca, "Her şeyimiz yandı, kül oldu. Sadece sırtımdaki ceket kaldı. Komşumuza sığındık" diye konuştu.

Çocukları İstanbul'da yaşayan Karaca, "Evimizi, eşyalarımızı yıllardır çabalarımızla yapıp almıştık. Kaderde bu da varmış. Allah sıhhat versin. Yine de halimize şükredip duruyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ YENİ ALMIŞTIK"

Yardım beklediklerini anlatan Atike Karaca da "Çamaşır makinesini yeni almıştık. Yangın evi 5 dakikada sardı. Kırk yıllık emeklerimiz kül oldu. Bu yaştan sonra yeniden nasıl toparlayacağız bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Yaşananlardan sonra Amasya Valiliği, yangının ardından aile için AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edildiği bildirildi.

Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Çeşitli basın yayın kuruluşlarında 'Amasya'da evleri yanan yaşlı çift kış günü evsiz kaldı' başlıklı haberler yer almıştır.
Bahse konu yangının meydana gelmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce 12.12.2024 tarihinde AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edilmiş, süreç takip edilerek ilgili ödeneğin ailenin hesaplarına yatırılması sağlanacaktır. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da ilk andan itibaren aileyle sürekli iletişim halinde olmuş ve süreci yakından takip etmektedir"

Anahtar Kelimeler:
yangın engelli ev almak yaşlı
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