HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

17.11.2020 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sobadan çıktığı öğrenilen yangın bir evi küle çevirdi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sobadan çıktığı öğrenilen yangın bir evi küle çevirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, alev alev yanan ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Z.Y.’ e ait evde sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan eve müdahale etti. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi’nin (SAKTİM) yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Çok konuşulan 'korona yoğunluğu' görüntüleriyle ilgili açıklamaÇok konuşulan 'korona yoğunluğu' görüntüleriyle ilgili açıklama
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

Vakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardı

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

AK Partili Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.