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Sobadan çıkan yangında, mahsur kalan kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 22:33 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Haydar Yakut (85), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Haydar Yakut (85), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elleri ve yüzünden hafif yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Yakut evde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi. Yaktığı ateşin ardından sobanın harlaması sonucu, evdeki eşyalara ateş sıçradı. Kısa sürede evdeki birçok eşya yanmaya başladı, Yakut'un yardım çığlıklarını duyan komşusu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği erleri, kilitli olan kapıyı koçbaşıyla kırarak yaşlı adamı son anda kurtardı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yoğun duman altında kalan Yakut sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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