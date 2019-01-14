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Sobadan kombi yapan emekli öğretmen belediye başkan adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 11 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, Vatan Partisi'nden İnegöl Belediye Başkan Adayı oldu.

Sobadan kombi yapan emekli öğretmen belediye başkan adayı oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 11 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, Vatan Partisi'nden İnegöl Belediye Başkan Adayı oldu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa’ya gelerek partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Plaza 16’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut’un yanı sıra çok sayıda partili katıldı.Bursa’da düzenlenen törende Vatan Parti Bursa ve ilçelerinin belediye başkan adayları tanıtıldı. Adaylar arasında emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı da İnegöl Belediye Başkan Adayı olarak tanıtıldı.
2004 yılında 28 yıl çalışma süresine tamamlayıp emekli olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobayla sadece bir odasını ısıtabildiği evinin tamamını nasıl ısıtabileceğini düşündüğünü ve sonunda bir çözüme ulaştığını belirterek, "İlk etapta bir kovalı soba aldım, kovanın yerine 20 litrelik su deposu monte ederek işe başladım. 11 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var" dedi. Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla ocakta yemek pişirmişti.

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Sobadan kombi yapan emekli öğretmen belediye başkan adayı oldu

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