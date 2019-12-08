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Sobadan kurduğu tesisatla tüm evini ısıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı (62), sobada ısınan sıcak suyu, döşediği tesisatla dolaştırarak, 12 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı (62), sobada ısınan sıcak suyu, döşediği tesisatla dolaştırarak, 12 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Mucit öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla mutfaktaki ocakta yemek pişirmişti.

2004 yılında 28 yılı tamamlayıp emekli olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobayla sadece bir odasını ısıtabildiği evinin tamamını nasıl ısıtabileceğini düşündüğünü ve sonunda çözüme ulaştığını belirtti. "İlk etapta bir kovalı soba aldım, kovanın yerine 20 litrelik su deposu monte ederek işe başladım" diyen emekli öğretmen Atlı, şöyle devam etti:

"12 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var."

Emekli öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla ocakta yemek pişirmişti.

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