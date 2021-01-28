HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sobadan sıçrayan kıvılcım 2 katlı depoyu yaktı

Sobadan sıçrayan kıvılcım 2 katlı depoyu yaktı

28.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 2 katlı bir kağıt deposu alev alev yandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 2 katlı bir kağıt deposu alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 3. Ömür Sokak’ta bulunan Mümin P.’ye ait 2 katlı kağıt ve ambalaj deposunda sobadan sıçrayan kıvılcımın kağıt hurdaları tutuşturması neticesinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler saniyeler içerisinde iki katlı binayı sardı. Tütüncüoğlu Çiftliği bilinen ve tekstil atölyeleri ile bebe konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu alandaki yangın korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşlar yan dükkanları boşaltıp yanan kağıt deposunu korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere 4 araçla müdahale eden ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor. Yangında 100 bin liralık zararın olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba, sonu olduAcı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba, sonu oldu
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

Şubat ayında en etkili hacamat günü hangisi?

Sosyal medyadaki 'hacamat' görüntüleriyle ilgili uzmanlardan uyarı

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili flaş uyarı

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

Acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba, sonu oldu

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.