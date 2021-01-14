HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

14.01.2021 23:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak’ta bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım önce yatak üzerinde duran battaniyeyi, ardından ahşap sandalyeyi tutuşturdu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak’ta bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım önce yatak üzerinde duran battaniyeyi, ardından ahşap sandalyeyi tutuşturdu. Alevleri büyümesi üzerine ev sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Çok sayıda ekibin olay yerine gelmesiyle yangın söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri ev sahiplerini sakinleştirerek incelemelerde bulundu. Yangın sonrası bazı mahalleli vatandaşlar sokağa çıkarken, polis ekipleri ise kalabalık olmasına karşı sık sık uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Bakan Koca'dan siyasilere aşı davetiBakan Koca'dan siyasilere aşı daveti
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Yeni eviyle yine gündemde!

Yeni eviyle yine gündemde!

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Bakanlık açıkladı: Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Bakan Koca'dan siyasilere aşı daveti

Bakan Koca'dan siyasilere aşı daveti

İğrenç olay! Köpeğe tacizde bulunan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek Büfesi teklifi kabul edildi

İBB Meclisi'nden 142 Halk Ekmek büfesine onay

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Ordu’da zincirleme kazada 2 otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! 2 otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.