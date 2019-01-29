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Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı.

Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında salon kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. İddiaya göre, ev sahibi Hikmet Günay Sarı sobada eski eşyalarını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Hikmet Günay Sarı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca aliesini alarak evden çıktı. Sarı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürürken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

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