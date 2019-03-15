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Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin merkez Çamlıköy köyünde bir ev, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin merkez Çamlıköy köyünde bir ev, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Merkeze bağlı Çamlıköy köyü Meletli Mahallesi'nde oturan Musa Türkoğlu, sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar, eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktıSobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktıSobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktıSobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

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