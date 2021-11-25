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Sobadan sızan gaz öldürüyordu!

25.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da karbonmonoksit gazı sızan soba, anne ve oğlun ölümüne neden oluyordu. Zehirlenen anne-oğul hastaneye kaldırıldı.

Sobadan sızan gaz öldürüyordu!

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2442 Sokak'ta ikamet eden Emrah Ataman ve Zeliha Ataman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah saatlerinde baygın halde bulunan anne ve oğlunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ataman ve oğlu Emrah Ataman, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeliha Ataman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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