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  4. Sobadan sızan gaz zehirledi! Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

Sobadan sızan gaz zehirledi! Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

08.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden olduğu tespit edilen 4 kişiden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.

Sobadan sızan gaz zehirledi! Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Bayındırlık Mahallesi 1006 Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşayanlardan haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DUMAN KOKUSUNU FARK ETTİLER

Bu sırada evden duman kokusu çıktığını fark eden komşular, kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde baygın halde bulunan 1 Temmuz 1922 doğumlu Leyla Okuyan ile 1 yaşındaki Muhammet, 6 yaşındaki Bahar Okuyan ve Felek Okuyan (41) ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. (AA)

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Manisa
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