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Sobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aynur Kalay'ın (25) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

Sobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aynur Kalay'ın (25) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.
Köprübaşı Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kendisinden haber alamayan yakınları, Aynur Kalay'ı, evde hareketsiz yatarken bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen genç kadın, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kalay'ın gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARI 3 KİŞİYE NAKLEDİLDİ
Doktorların 'Organlarını bağışlar mısınız?' teklifini genç kadının eşi ve ailesinin kabul etmesi üzerine Aynur Kalay hemen ameliyata alındı.
Ameliyatla alınan kadının karaciğeri ve bir böbreği Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek organ bekleyen 3 kişiye nakledildi.
Aynur Kalay'ın cenazesi ise otopsinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından gözyaşları arasında Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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