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  4. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 çocuk babası öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 çocuk babası öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

AĞRI'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Narboğa (32) hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 çocuk babası öldü

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Narboğa (32) hayatını kaybetti. Narlıboğa'nın yaklaşık 3 hafta önce 3'üncü kez baba olduğu ve bebeğinin üşümemesi için ailesini, eşinin babaevine gönderdiği öğrenildi.
Doğubayazıt ilçesi Iğdır Caddesi'ndeki sobalı apartman dairesinde oturan Mustafa Narboğa, yeni doğan çocuğu nedeniyle eşi ve çocuklarını babasının evine gönderdi. Bir süredin evde tek başına oturan Narboğa, önceki gün akşam sobayı yakıp, televizyonun karşısında otururken uyuyakaldı.
Dün garson olarak çalıştığı kahvehaneye gitmediği haberini alan ağabey Fikret Narboğa, Mustafa Narboğa'yı cep telefonu ile aradı. Mustafa Narboğa telefona cevap vermeyince meraklanan ağabeyi evine gitti. Evden duman kokusunu alan ağabeyi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kapıya kırarak içeri giren görevliler Mustafa Narboğa'yı koltukta hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Narboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemede Narboğa'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Narboğa'nın cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3 HAFTA ÖNCE BABA OLMUŞ
Mustafa Narboğa'nın üç hafta önce yeni bir çocuklarının dünyaya geldiğini eşinin bakımı ve çocuğunun üşümemesi için doğumdan hemen sonra babasının evine gönderdiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 çocuk babası öldü

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