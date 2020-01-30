HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi, hastanelik oldu

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi, hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bu sabah, ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde yaşayan Irmak ailesi, dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Baba Ömer Irmak (40), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanınca sağlık ekibini aradı. İhbarla eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ömer Irmak ile evdeki 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Sağlık görevlileri, Ömer Irmak ile eşi Özlem (33), çocukları Mikail (10) ve Hatice Nur (7) ile annesi Zeynep Irmak'ı (70) ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Irmak ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralıGece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Son dakika gelişmesi

Ev kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişme

Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

6 köpek ve 14 güvercini zehirlediler!

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken iddia: Virüsün ilacı şalgam suyu

Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: Virüsün ilacı şalgam suyu

1462 yıllık İstanbul depreminin izleri ortaya çıktı

1462 yıllık İstanbul depreminin izleri ortaya çıktı!

Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.