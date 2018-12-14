HABER

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve yatalak oğlu hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Emine Arık (78) ile yatalak oğlu Özgür Arık (41), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.  Pamukkale'ye bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yıldırım (80), 2315 Sokak'taki tek katlı evinde kiracısı olan Emine Arık ile onun yatalak oğlu Özgür Arık'a, bugün yemek götürdü.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve yatalak oğlu hastanelik oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Emine Arık (78) ile yatalak oğlu Özgür Arık (41), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Pamukkale'ye bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yıldırım (80), 2315 Sokak'taki tek katlı evinde kiracısı olan Emine Arık ile onun yatalak oğlu Özgür Arık'a, bugün yemek götürdü. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan Yıldırım, baygın anne ile oğlununun uyuduğunu sandı. İkiliye seslenen Yıldırım, yanıt alamadı. Bu sırada evin is koktuğunu fark eden Yıldırım, anne ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini anladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, karbonmonoksitten zehirlendikleri anlaşılan Emine Arık ile yatalak oğlu Özgür'ü ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine Arık'ın sağlık durumunun kritik olduğu, anne- oğulun tedavi gördüğü belirtildi.
Ev sahibi Ayşe Yıldırım, "Camdan bakınca hareketsiz yattıklarını gördüm. Evden çok fazla is kokusu geliyordu. Sobadan zehirlendiklerini anlayıp, ambulans çağırdım" dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve yatalak oğlu hastanelik olduSobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve yatalak oğlu hastanelik oldu

PARTNER2018'de en çok kazanan mankenler belli oldu2018'de en çok kazanan mankenler belli oldu
İznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazıİznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazı
İntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılarİntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.