Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve yatalak oğlu hastanelik oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Emine Arık (78) ile yatalak oğlu Özgür Arık (41), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Pamukkale'ye bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yıldırım (80), 2315 Sokak'taki tek katlı evinde kiracısı olan Emine Arık ile onun yatalak oğlu Özgür Arık'a, bugün yemek götürdü. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan Yıldırım, baygın anne ile oğlununun uyuduğunu sandı. İkiliye seslenen Yıldırım, yanıt alamadı. Bu sırada evin is koktuğunu fark eden Yıldırım, anne ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini anladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, karbonmonoksitten zehirlendikleri anlaşılan Emine Arık ile yatalak oğlu Özgür'ü ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine Arık'ın sağlık durumunun kritik olduğu, anne- oğulun tedavi gördüğü belirtildi.

Ev sahibi Ayşe Yıldırım, "Camdan bakınca hareketsiz yattıklarını gördüm. Evden çok fazla is kokusu geliyordu. Sobadan zehirlendiklerini anlayıp, ambulans çağırdım" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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