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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ve torunu defnedildi

10.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı kadın ve 14 yaşındaki torunu bugün toprağa verildi.Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi İkizliçeşme Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı kadın ve 14 yaşındaki torunu bugün toprağa verildi.
Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi İkizliçeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat’ta 14 yaşındaki Kadir Kurtaran, yalnız yaşayan anneannesi Sadet Kurtaran’ın evine gitti. Anneannesi ile birlikte geceyi geçiren Kadir Kurtaran ile Sadet Kurtaran’dan haber alamayan yakınları dün eve gitti. İçeri giren yakınları, anneanne Kurtaran ve 14 yaşındaki Kadir’i hareketsiz yatarken buldu. Yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından anneanne ve torununun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi.

Hastaneye kaldırılan anneanne ve torunu öldü
Ekipler tarafından Kadir Kurtaran, Körfez Devlet Hastanesine, Sadet Kurtaran ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın ve torununun yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Tedavi altına alınan torun ve anneannesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kadir ve Sadet Kurtaran’ın cenazeleri, bugün Körfez ilçesi Esentepe Ulu Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından, Körfez Asri Mezarlığına defnedildi.

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