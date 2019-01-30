Sobadan sızan gazdan zehirlenen bebek kurtarılamadı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Seydikemer ilçesine bağlı Alaçat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçat Mahallesi’nde yaşayan Koray-Tursun Aras çifti, uyandıklarında sobadan duman sızdığını fark etti. 6 aylık oğlu Yüksel’in de dumandan etkilendiğini gören anne, hemen oğlunu Alaçat Sağlık Ocağı’na götürdü. Durumu ağır olan bebek, ambulansla Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yüksel bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

