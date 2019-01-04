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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

KONYA'nın Yalıhüyük ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin (69) ve eşi Dürdane Yıldız (64), yaşamını yitirdi.  Olay, Yalıhüyük ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'deki Düvenci Sokak'ta meydana geldi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Yalıhüyük ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin (69) ve eşi Dürdane Yıldız (64), yaşamını yitirdi.
Olay, Yalıhüyük ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'deki Düvenci Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin ve eşi Dürdane Yıldız, dün gece, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Dürdane Yıldız'ın, Kur'an öğrenmek için gittiği kursta bugün görülmemesi üzerine arkadaşları meraklandı. Telefonla Dürdane Yıldız'a ulaşamayan kadınlar, zilini çalmalarına rağmen açan da olmayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye görevlilerinin yardımıyla eve giren ekipler, Yıldız çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Hüseyin- Dürdane Yıldız çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

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