Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın kurtarılamadı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 5 gün önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seher Kebapçı (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıömer köyünde yalnız yaşayan Seher Kebapçı, 5 gün önce yemek götürmek için evine giden komşuları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kebapçı'yı Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Seher Kebapçı, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kebapçı, doktorların müdühalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

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