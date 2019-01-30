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Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden karı koca dualarla defnedildi.Olay, dün Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden karı koca dualarla defnedildi.
Olay, dün Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kattaki dairede yaşayan Ramazan (52) ve Ayten Elcil (46) çifti gece kömür sobasını yaktıktan sonra odada uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan ve Ayten Elcil’in cansız bedenleri evden ses gelmemesi üzerine komşularının oğlunun polise haber vermesi üzerine bulundu. Polisin evde yaptığı incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca ile birlikte aynı odada bulunan bir muhabbet kuşunun da kafes içerisinde öldüğü ortaya çıktı. Otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan ve Ayten Elcil’in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Ramazan ve eşi Ayten Elcil Ereğli Ulu Caminde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu ile Ercil çiftinin akrabaları, yakınları ve komşuları katıldı.

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