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Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şıh Mehmet Ardıç (55) yaşamını yitirdi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şıh Mehmet Ardıç (55) yaşamını yitirdi.
İlçeye 5 kilometre uzaklıkta Değirmencik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şıh Mehmet Ardıç, dün akşam evdeki kömür sobasına yakarak uykuya daldı. Sabah saatlerinde Ardıç'tan haber alamayan komşuları girmek istediği evin kapısı kilitli olunca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma çilingir yardımıyla girdiği evde Ardıç'ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ardıç'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazında zehirlendiği düşünülen Ardıç'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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