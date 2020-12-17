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  4. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı

17.12.2020 21:05 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri ise 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Olay Manisa’nın Soma ilçesi Cuma Mahallesi’nde Ali Yörük sokak üzerinde iki katlı bir evin zemin katında meydana geldi.

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri ise 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay Manisa’nın Soma ilçesi Cuma Mahallesi’nde Ali Yörük sokak üzerinde iki katlı bir evin zemin katında meydana geldi. Kısa bir süre önce ameliyat geçirdiği öğrenilen 72 yaşındaki Şerif Eş için medikal malzeme getiren medikalci, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine üst kattaki komşularına Eş çiftinin evde olup olmadığını sordu. Komşuları yaşlı çiftin evde olduğunu çocuklarının ise şehir dışına çıktığını belirterek durumu emniyete haber verdi.
Yaşlı çiftten haber alınamaması üzerine adrese gelen polis ekipleri evin pencere korkuluklarını kırarak içeri girdi. İçeride yoğun bir şekilde karbonmonoksit gazı tespit edilirken 72 yaşındaki Şerif Eş yarı baygın bir şekilde, eşi 63 yaşındaki Nesibe Eş’in ise hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Nesibe Eş’e müdahale eden sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken Şerif Eş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Nesibe Eş’in cenazesi de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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