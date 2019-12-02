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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'dan haber alamayan komşuları durumu Ok ailesinin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, çilingir yardımı ile içeri girdi. Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'u hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ok çiftini ambulansa alarak Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Veli Ok ve Felekşan Ok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan incelemede, Ok çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

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