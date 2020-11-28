Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen genç öldü

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 yaşındaki Gökhan Panoğlu (15) hayatını kaybederken anne Döne Panoğlu ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde yaşandı. Birlikte yaşayan Döne Panoğlu ile oğlu Gökhan’dan haber alamayan yakınları evlerine girerek durumlarını öğrenmek istedi. Eve girdiklerinde anne ve oğulu yerde baygın bir şekilde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ve oğluna ilk olarak acil serviste müdahale edildi. Gökhan Panoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken anne Döne Panoğlu ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gökhan Panoğlu’nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

