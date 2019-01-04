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Sobadan zehirlenen 3'ü çocuk, 5 kişi tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

İZMİT'in Gültepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk, 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'in Gültepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk, 5 kişi hastanede tedaviye alındı.
Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta oturan YIlmaz ailesi sabah, evi saran yoğun kokuyla uyandı. Yoğun baş ağrısı çeken evde bulunan 5 kişi, evden çıkıp, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Fadime Yılmaz (37), çocukları İlayda (13), Gürkan (7) ve Gökalp Yılmaz (1) ile yakınları Berat Göbekçi'yi (26), ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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