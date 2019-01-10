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Sobadan zehirlenen 4 kişi, hastanede tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

DÜZCE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Boğaziçi Beldesi Yeşil Mahalle’de meydana geldi. Abdülkadir Yeşildağ, annesi Hediye, eşi Naime ve çocukları Umut ve Kadem’i baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine beldeye sevk edilen sağlık ekipleri, 4 kişiyi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen aile bireyleri, tedaviye alındı.

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