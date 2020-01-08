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  4. Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kuyulu köyünde meydana geldi. Akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Argun ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil Servisi ardı. Eve gelen ekipler yaptıkları kontrollerde İbrahim, Zeynep, Betül ve Ahmet Argun'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 4 kişi tedaviye alındı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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