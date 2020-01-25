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Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

Sercan SAKAR/BESNİ (Adıyamana),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin’in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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