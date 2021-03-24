HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı

24.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Olay Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye sokakta meydana geldi.

Düzce’de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hassan Ayyash’a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişmeOtomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki yükseliş, dünya sıralamasını altüst etti (Türkiye dünyada kaçıncı sırada?)

Türkiye'deki vaka sayısındaki yükseliş, sıralamayı altüst etti

Lebaleb nedir? İşte TDK’ye göre lebalebin anlamı

İşte TDK’ye göre 'lebaleb'in anlamı

Seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

Otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

Delege ne demek? İşte TDK'ye göre delege sözcüğünün anlamı

Delege ne demek? TDK'ye göre delegenin anlamı

Koronavirüsle mücadelede endişelendiren açıklama: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.