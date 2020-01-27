HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü

Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman katında yaşayan Farid Ahmad (32), Narges (25) ve Masoumah Jafari (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman katında yaşayan Farid Ahmad (32), Narges (25) ve Masoumah Jafari (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada ilk tedavileri yapılan anne, baba ve 1 çocuk Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1’i çocuk 3 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Binali Yıldırım 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattıBinali Yıldırım 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' uyarısı!

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.