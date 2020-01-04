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  4. Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.  Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak’ta meydana geldi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak’ta meydana geldi. Güleser ile oğlu Murat Gökgöz’den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser ve oğlu Murat Gökgöz’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlu, Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Palabıyık köyünde toprağa verildi.
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